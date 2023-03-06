النهر الصناعي ينظم احتفالية باليوم العربي للمياه .

طرابلس 5 مارس 2023 ( وال ) نظم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الاحد بمدرج رشيد كعبار في جامعة طرابلس احتفالية باليوم العربي للمياه الذي يصادف 3 مارس من كل عام.

وتم خلال الاحتفالية عرض وثائقي باسم ” من تحت الرماد ” سرد المشاكل التي حدثت للجهاز خلال العقد الماضي من سنة 2011 ، وحجم الاضرار والأعتداءات والسرقات التي استهدفت النهر، وكيف أستطاع الجهاز الأستمرار في الأمداد المائي دون توقف .

وأقيمت في الأحتفالية جلسة حوارية حول التساؤلات والاستفسارات عن استمرارية وديمومة منطومة النهر ، وأهميته في دعم الأمداد القومي المائي.

وحضر الأحتفالية وزيري الموارد المائية والتخطيط ورئيس جهاز وتنفيذ إدارة مشروع النهر ورئيس جامعة طرابلس وأمر كتيبة 166وعدد من الاكادميين والمختصين بهذا الشأن .