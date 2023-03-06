الحويج يؤكد أن الوزارة ستنشيء مكتبا خاصا يرعى الاختراعات والأفكار الجديدة .

طرابلس 5 مارس 2023 م (وال)-أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن الوزارة ستنشيء مكتبا خاصا يرعى الاختراعات والأفكار الجديدة بالتعاون مع الدول المتقدمه والتنسيق مع وزارة الشباب لتحقيق النهضة العلمية والتكنولوجية في ليبيا.

وشدد الحويج أثناء حضوره لمسابقة ( بطولة ليبيا الاقليمية للروبوتات) على أهمية قيادة اقتصاد المعرفة والمعلوماتية بأهداف خطة الوزارة الوطنية للعلوم والابتكار ونقل التقنية و تطبيقاتها .

وابدى الحويج حرصه التام على تقديم كل الجهود لدعم الفرق للفوز بالطليعة في العالم العربي و الدولي بهدف البلوغ للصدارة بكل قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم الكاملة ..

وتعد مسابقة بطولة ليبيا الإقليمية للروبوتات التي اقيمت يوم السبت في مدرسة المختار الدولية بجنزور الأكبر عالمياً و تستهدف إظهار إبداعات الطلبة الليبيين .