العراق يرسل وفدا دبلوماسيّا إلى ليبيا .

بغداد 05 مارس 2023م ( وال ) – وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي ” فؤاد حسين ” بإرسال وفد دبلوماسيّ إلى ليبيا لتقديم الاستجابة العاجلة لأبناء الجالية العراقيَّة في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية أن هذه الزيارة تأتي إستكمالاً لجُهُود التنسيق مع المؤسسات والجهات الوطنيَّة العراقيَّة والسلطات الليبيَّة بما يعكس إهتمام الوزارة بتقديم الدعم وتذليل الصعوبات لهم في مُختلِف الجوانب.

وقالت الوزارة إن وفدا دبلوماسيّا عراقيا أجرى حوارات متعددة مع ممثلي الجالية العراقيَّة في ليبيا، وأستمع إلى متطلباتهم في مجال العمل على توفير جوازات السفر والعمل على تعزيز الاستجابة في العمل القنصلي.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن وفد الجالية ضمَّ أساتذة جامعيين وأطباء وأصحاب مهن متعددة، وهو مايعكس تنوّع القدرات والكفاءات ويعطي حضوراً نوعيّاً للعراقيين المقيمين في ليبيا.

…(وال)…