ليبيا نيوز

وزارة التعليم التقني والفني تنظم ورشة عمل يوم الثلاثاء بعنوان (استراتيجيات الجودة وآليات التنفيذ) .

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 06 مارس 2023 ( وال ) – تعتزم وزارة التعليم التقني والفني
تنظم ورشة عمل بكلية التقنية الطبية مصراتة يوم غد الثلاثاء بعنوان (استراتيجيات الجودة وآليات التنفيذ) .

     وتتواصل الدورة على مدى ثلاثة ايام متواصلة ينفذها الدكتور ” أبوعجيلة ميرة ” مدير إدارة التفتيش والمتابعة وضمان الجودة، والمهندس ” عصام الأسطى ” رئيس قسم الجودة . 

   وتستهدف ورشة العمل مدراء المكاتب ورؤوساء الأقسام ومنسقي الجودة بالأقسام العلمية بالكلية ، إلى جانب مشاركة عدد من مدراء الإدارات والمكاتب التابعة لوزارة التعليم التقني والفني . 

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك