وزارة التعليم التقني والفني تنظم ورشة عمل يوم الثلاثاء بعنوان (استراتيجيات الجودة وآليات التنفيذ) .

طرابلس 06 مارس 2023 ( وال ) – تعتزم وزارة التعليم التقني والفني

تنظم ورشة عمل بكلية التقنية الطبية مصراتة يوم غد الثلاثاء بعنوان (استراتيجيات الجودة وآليات التنفيذ) .

وتتواصل الدورة على مدى ثلاثة ايام متواصلة ينفذها الدكتور ” أبوعجيلة ميرة ” مدير إدارة التفتيش والمتابعة وضمان الجودة، والمهندس ” عصام الأسطى ” رئيس قسم الجودة .

وتستهدف ورشة العمل مدراء المكاتب ورؤوساء الأقسام ومنسقي الجودة بالأقسام العلمية بالكلية ، إلى جانب مشاركة عدد من مدراء الإدارات والمكاتب التابعة لوزارة التعليم التقني والفني .