وزيرالنقل الفرنسي : الإضرابات ستعطل النقل العام الثلاثاء.

باريس 06 مارس 2023 ( وال ) – قال وزير النقل الفرنسي ” كليمنت بون” وعدد من هيئات النقل العام إن الإضرابات والتظاهرات احتجاجًا نظام المعاشات ستؤدي إلى تعطل شديد لوسائل النقل العام مرة أخرى يوم الثلاثاء.

وأكد وزير النقل أنه “ستكون هناك تبعات قوية للغاية، ويتوقع أن يكون الإضراب “أحد أصعب الإضرابات” بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات.

وتدعو النقابات إلى يوم عام من الإضرابات والمظاهرات للمرة السادسة منذ بداية العام بهدف تكرار نسبة المشاركة الكبيرة التي حظي بها أول احتجاج كبير في 19 يناير، عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ضد تعديل نظام المعاشات.

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