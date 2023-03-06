ليبيا نيوز

( الدبيبة ) يطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد وضبط أسعار السلع الاساسية ومتابعتها خلال شهر رمضان المبارك .

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 06 مارس 2023 ( وال )- طالب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” ، وزارة الاقتصاد والتجارة بالقيام بدورها في تحديد وضبط أسعار السلع الاساسية ومتابعتها خلال شهر رمضان المبارك .

      وأصدر ” الدبيبة ” تعليماته خلال اجتماعه أمس الاحد مع وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” ورئيس جهاز الحرس البلدي ” رجب قطوسة ” ، و” مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المُكلف ، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة والجهاز والمركز ، بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة صلاحية السلع ، والزيادة غير المقبولة في الأسعار . 

   وشدد  على ضرورة متابعة استيراداللحوم واعتماد الدول المورَّدة منها ، ووجود مراجعة دورية للدول ومراعاة الاشتراطات الصحية وضمان طريقة الذبح ، واعتبار الأمر غير قابل للتهاون .

  ودعا رئيس الوزراء إلى تشكيل غرفة طوارئ خلال شهر رمضان المبارك، مكونة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة السوق المحلي وتوفر السلع وأسعارها ، وعقد لقاءات متواصلة مع التجار ورجال الأعمال من أجل ضبط انسيابية السلع وتحديد أسعارها.

     من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” أن السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان متوفرة بشكل كامل ، وهناك متابعة للاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي ستساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع .

  

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك