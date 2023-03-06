( الدبيبة ) يطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد وضبط أسعار السلع الاساسية ومتابعتها خلال شهر رمضان المبارك .

طرابلس 06 مارس 2023 ( وال )- طالب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” ، وزارة الاقتصاد والتجارة بالقيام بدورها في تحديد وضبط أسعار السلع الاساسية ومتابعتها خلال شهر رمضان المبارك .

وأصدر ” الدبيبة ” تعليماته خلال اجتماعه أمس الاحد مع وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” ورئيس جهاز الحرس البلدي ” رجب قطوسة ” ، و” مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المُكلف ، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة والجهاز والمركز ، بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة صلاحية السلع ، والزيادة غير المقبولة في الأسعار .

وشدد على ضرورة متابعة استيراداللحوم واعتماد الدول المورَّدة منها ، ووجود مراجعة دورية للدول ومراعاة الاشتراطات الصحية وضمان طريقة الذبح ، واعتبار الأمر غير قابل للتهاون .

ودعا رئيس الوزراء إلى تشكيل غرفة طوارئ خلال شهر رمضان المبارك، مكونة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة السوق المحلي وتوفر السلع وأسعارها ، وعقد لقاءات متواصلة مع التجار ورجال الأعمال من أجل ضبط انسيابية السلع وتحديد أسعارها.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” أن السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان متوفرة بشكل كامل ، وهناك متابعة للاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي ستساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع .