المنظمة الليبية لحقوق الشباب بالجفرة تبحث تفعيل دور الشباب في المصالحة الوطنية .

هون 06 مارس 2023 ( وال ) – تدارست المنظمة الليبية لحقوق الشباب فرع الجفرة خلال اجتماعها أمس الاحد بهون ، الجانب التنظيمي و آلية عمل الادارات والمكاتب التابعة لمناطق الجفرة ( هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء) .

وتناول الاجتماع دور المنظمة في تفعيل دور الشباب في المصالحة الوطنية ومواجهة الظواهر السلبية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بقروض الاسكان للشباب وتوزيع الاراضي من خلال المخططات السكنية المعتمدة ، ومساعدة الشباب الباحثين عن عمل لاقامة مشاريع خدمية او صناعية تعتمد على الذات مع امكانية انشاء مشاريع استثمارية في المنطقة وخارجها.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية التأسيس لجهاز اعلامي فاعل قادر على ايصال صوت الشباب بالجفرة ، وتشكيل غرفة تواصل بين أعضاء المنظمة لتبادل المعلومات وطرح الاراء والافكار في كل ما يتعلق بشريحة الشباب.

(وال الجفرة)