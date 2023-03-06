وزير التعليم العالي يبحث مع عميد جامعة فزان سير العملية التعليمية بالجامعة .

طرابلس 6 مارس 2023 م ( وال ) – التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ” عمران القيب ” أمس الاحد بديوان الوزارة بطرابلس عميد جامعة فزان الدكتور ” المهدي الجدي ” والذي كان برفقته وكيل الشؤون العلمية بالجامعة وكاتبها العام .

وذكرت وزارة التعليم عبر صفحتها بالفيسبوك جري خلال اللقاء مناقشة سير العملية التعليمية بالجامعة والسعي لتوفير كل مامن شأنه تنظيم العمل الإداري والرقي بها إلى أعلى المراتب.

واكد “القيب

” خلال اللقاء على دعم حكومة الوحدة الوطنية لجامعات الجنوب الليبي الحبيب ، و سيقدم ميزانية خاصة للجامعة لدعم الأنشطة الطلابية الفنية والثقافية في الجامعة ، مشددا في االوقت ذاته على ضرورة تسوية أوضاع كافة الموظفين الذين لم تشملهم زيادة المرتبات سابقا قبل شهر رمضان المبارك .

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