ليبيا نيوز

وزير التعليم العالي يبحث مع عميد جامعة فزان سير العملية التعليمية بالجامعة .

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  6 مارس 2023 م ( وال ) – التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي  الدكتور ” عمران القيب ” أمس الاحد بديوان الوزارة بطرابلس عميد جامعة فزان الدكتور ” المهدي الجدي ”  والذي كان برفقته وكيل الشؤون العلمية بالجامعة وكاتبها العام .

 وذكرت وزارة التعليم عبر صفحتها بالفيسبوك جري خلال اللقاء مناقشة سير العملية التعليمية بالجامعة  والسعي لتوفير كل مامن شأنه تنظيم العمل الإداري والرقي بها إلى أعلى المراتب.

 واكد  “القيب 
” خلال اللقاء  على دعم حكومة الوحدة الوطنية لجامعات الجنوب الليبي الحبيب  ، و سيقدم ميزانية خاصة للجامعة لدعم الأنشطة الطلابية الفنية والثقافية في الجامعة ، مشددا  في االوقت ذاته على ضرورة تسوية أوضاع كافة الموظفين الذين لم تشملهم زيادة المرتبات سابقا قبل شهر رمضان المبارك .

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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