صدور كتاب “الشرق الأوسط وإيران” للارا علي العتوم

بيروت 06 مارس 2023 (وال) _ صدر حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت كتاب يتناول علاقة إيران بدول ومنظمات وأحزاب في منطقة الشرق الأوسط بعنوان “الشرق الأوسط وإيران” للباحثة الأردنية لارا علي العتوم.

ومما جاء في تقديم المؤلفة:

في ظل الأجواء التي تعيشها منطقتنا فإن هذا الكتاب بالاستناد إلى العديد من المراجع المتنوعة بين كتب ودراسات وأبحاث يسهم في تعزيز ودعم التشاركية العربية من خلال عرض جميع الفجوات والإجابة عن العديد من التساؤلات التي تخص علاقة العرب بإيران على وجه الخصوص، إذ توضح سطور هذا الكتاب أهمية الجهد العربي المشترك وتوحيده لمواجهة التحديات والتركيز على التحدي الأساسي الذي يهدد الأمن القومي العربي وأهمية التنسيق والتفاهم العربي إزاء محاصرة التمدد السياسي لما له من انعكاسات استراتيجية على المصالح والأمن العربي.

كما توضح سطور هذا الكتاب أهمية التوجه الإيجابي من خلال بيان أهمية حل المشاكل العربية البينية وتوحيد المواقف تجاه القضايا البينية أو تجميدها بما يخدم علاقات العرب الإقليمية وتفعيل وتطوير العلاقات الجماعية مع أهمية بلورة علاقات مؤسسية بين الدول العربية وغيرها وبالأخص إيران وتجنب الاستجابة لأي ضغوط تزيد من حالة استنزاف الداخل العربي أو التورط في صراعات مع إيران وغيرها لتقوية الوزن العربي الإقليمي والدولي بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية الشعبية والدور الشعبي لتطوير وتفعيل العلاقات العربية في محيطها الحيوي الإقليمي الآسيوي والأفريقي.(وال _ بيروت) ح م

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