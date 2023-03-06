مقتل 5 في اشتباك جديد بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناجورنو قره باغ.

باكو 5 مارس 2023 (وال) – قتل 5 أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار بين القوات الإذربيجانية والأرمينية أمس الأحد في منطقة ناجورنو قره باغ المتنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع الإذربيجانية “إن جنديين قتلا في تبادل لإطلاق النار بعد أن أوقفت القوات الأذربيجانية قافلة اشتبهت في أنها تنقل أسلحة من البلدة الرئيسية في المنطقة إلى مناطق نائية” .. مضيفة أن القافلة استخدمت طريقا غير مصرح به.

ومن جهة أخرى قالت وزارة الخارجية الأرمينية إن ثلاثة مسؤولين من وزارة الداخلية في قره باغ قُتلوا .. موضحة أن القافلة كانت تحمل وثائق ومسدس خدمة، واصفة مزاعم أذربيجان المتعلقة بنقل أسلحة بأنها سخيفة.

يشار إلى أن ناجورنو قره باغ معترف بها دوليا منذ فترة طويلة كجزء من أراضي أذربيجان على الرغم من أن غالبية سكانها من الأرمن.

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