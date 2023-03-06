بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

القاهرة 06 مارس 2023 (وال)- بدأت اليوم أعمال الدورة ( 159 ) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر، لمناقشة مشروع جدول الأعمال والإعداد والتحضير لأعمال الدورة على المستوى الوزاري بعد غدٍ الأربعاء.

ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن “9” بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية ، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين (158-159)، ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية 32 والقضية الفلسطينية. (وال)

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