انطلاق فعّاليات ملتقى الشراكة والتكامل الليبي – التونسي في طرابلس

طرابلس 06 مارس 2023 (وال)- انطلقت اليوم الإثنين بطرابلس، فعّاليات ملتقى الشراكة والتكامل الليبي – التونسي الذي ينظمه مركز تنمية الصادرات الليبي بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات التونسي.

ويهدف الملتقى إلى فتح باب الشراكة والتعاون لإنسياب السلع والخدمات بين ليبيا وتونس وتنشيط حركة التجارة البينية، وتطوير عجلة الاقتصاد وتنويع في الدخل وتقوية القدرة التنافسية للمنتجات الليبية والتونسية.

ويشارك في هذه الفعّالية الاقتصادية التي تستمر يومين (200) ممثل عن شركات ليبية وتونسية ورجال أعمال في الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكهربائية وقطع غيار الآلات والقرطاسية والتعبئة والتغليف والاستيراد والتصدير.

وحضر فعّاليات الملتقى مدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي محمد علي الذئب، سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، ومدير عام المساعد لمدير مركز النهوض بالصادرات التونسي رياض عطية، وأعضاء الممثلية التجارية التونسية بطرابلس، ولفيف من المهتمين والمختصين من الجانب الليبي والتونسي.

يذكر أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار مذكرة التفاهم المُبرمة بين المركزين في إطار البرنامج التنفيذي لعام 2023، بينما ستقام نسخة أخرى في دولة تونس منتصف العام القادم. (وال)

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