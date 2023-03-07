الأخضر يتعاقد مع طاقم تدريب مصري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم .

البيضاء 6 مارس 2023م ( وال )- تعاقد نادي الأخضر مع المدرب المصري ” عبدالحميد بسيوني ” لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في باقي الاستحقاقات القادمة .

ويتكون الطاقم التدريبي المرافق ” لبسيوني ” من ” المعتز بالله محمد ” مساعدا ، و ” أحمد حمدي ” معدا بدنيا ، بالإضافة ” لمحمود صالح ” مدربا عاما للفريق .

وسيخلف ” عبد الحميد البسيوني ” تدريب فريق أخضر البيضاء بديلا للمدرب التونسي ” سمير شمام ” الذي أقيل عقب خساراته في الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام فريق سانت إيلوي لوبوبو” الكونغولي 1-0

يشار إلى أن فريق الأخضر سيواجه فريق سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي يوم الأربعاء القادم بملعب بنينا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية .

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