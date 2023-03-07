جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن تكشف عن قيمة الديون المترتبة على الدولة الليبية

طرابلس 06 مارس 2023 (وال)- كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن فوزي الحموري، عن أن الديون المترتبة على الدولة الليبية لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية وصلت 210 مليون دولار تقريبًا.

وقال الحموري – في تصريحات صحفية اليوم الإثنين – إن قضية الديون الليبية لا زالت عالقة، وإن اللجنة التي جاءت من ليبيا إلى الأردن نهاية يناير الماضي قطعت وعدًا بالإسراع في إنهاء القضية لكنها لم تفي بوعودها إلى الآن”.

وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة تستقبل الآن المرضى الليبيين الذين يقومون بالدفع النقدي بشكل مباشر فقط، مؤكدًا بأن المرضى المحولين للعلاج على حساب الدولة الليبية لا يتم استقبالهم بسبب تراكم الديون لأكثر من 10 سنوات. (وال)

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