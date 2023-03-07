الدبيبة يفتتح المرحلة الخامسة من مشروع طريق (عين زارة – وادي الربيع).

طرابلس 6 مارس 2023م (وال) ـ افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الاثنين المرحلة الخامسة من مشروع “طريق عين زارة – وادي الربيع”، وذلك ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة.

وأقيم بالمناسبة احتفالا حضره عميد بلدية عين زارة وعدد من عدد من المسؤولين وأعيان وأهالي المنطقة.

وتمتد المرحلة التي تم افتتاحها اليوم من جزيرة “القرقني” إلى مثلث “النادي الدبلوماسي”.

وكان الدبيبة قد افتتح في شهر نوفمبر الماضي المرحلة الرابعة من مشروع طريق “عين زارة -وادي الربيع” حيث تمتد هذه المرحلة إلى نحو (2) كلم وبعرض (12م) في كل اتجاه، مع بنية تحتية متكاملة من صرف صحي وتصريف مياه أمطار، وشبكة مياه وكهرباء وإنارة.