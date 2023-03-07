كلية طب وجراحة الفم و الأسنان جامعة غريان تحتفل باليوم العالمي لطبيب الاسنان .

غريان 07 مارس 2023 ( وال ) – اقامة كلية طب وجراحة الفم والاسنان غريان أمس الاثنين احتفالا باليوم العالمي لطبيب الأسنان ، بالتعاون مع مجمع العيادات بغريان وشركة Kin للمعدات الطبية .

وحضر الاحتفالية رئيس الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون العلمية ومدير شؤون الوزارة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعميد الكلية ، ورئيس اللجنة العليا للبرنامج الوطني وتعزيز التنافسية الدولية للجامعات الليبية ، وعدد من عمداء الكليات ومدراء الإدارات والمكاتب بالجامعة وهيئة التدريس وطلاب الكلية .

وتخلل الحفل عروض لطلبة الكلية لموادهم التعليمية ونشاطات الطلاب داخل الكلية والاهتمامات ومايتم تعلمه داخل الكلية ، وعرض لشركة kin للمعدات الطبية لأهم الأدوية والأجهزة التي تعنى بصحة الفم والأسنان .

وعقب الاحتفال افتتح الدكتور ” محمد ابراهيم غومة ” رئيس الجامعة رفقة الدكتور ” علي احمد سالم ” مدير إدارة شؤون الوزارة ، قسم العيادات والمعامل الفنية الخاصة بالكلية ، والتي استغرق تجهيزها وتجربتها فترة لاتقل عن ثلاثة أشهر ، وتهدف إلى مساعدة الطلبة في تعزيز مهاراتهم العملية في علاج اللثة والأسنان .

( وال غريان )