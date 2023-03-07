نورلاند ورئيس الكونغرس التباوي يناقشان أهمية إشراك الليبيين في العملية السياسية

طرابلس 7 مارس 2023 م ( وال ) – التقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ” ريتشارد نورلاند” مع رئيس الكونغرس التباوي “عيسى عبدالمجيد ” وناقشا أهمية إشراك الليبيين في العملية السياسية.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها علي “تويتر” إن نورلاند ناقش مع عبدالمجيد خلال اللقاء أهمية إشراك كل الشعب الليبي في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإرساء مسار للانتخابات والاستقرار”.

يشار إلي أن السفارة الأمريكية لدي ليبيا، عبرت في بيان منذ أيام عن دعم بلادها لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات في عام 2023.

….( وال ) …..