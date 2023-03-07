طقس : اجواء غائمة هذا اليوم مع نشاط نسبي للرياح على مناطق شمال ليبيا .

طرابلس 07 مارس 2023 ( وال )- توقع المركز الوطني للارصاد الجوية ، اجواء غائمة هذا اليوم مع نشاط نسبي للرياح على مناطق شمال ليبيا قد يتخللها مطر خفيف خاصة على المرتفعات الجبلية.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن درجات الحرارة تتراوح مابين (18-26)مْ على مناطق الشمال ، وتكون مابين (25-30)مْ على مناطق الجنوب , وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين على بعض المناطق .

وتكون حالة السماء في مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي غائمة نهار اليوم مع احتمال زخات خفيفة من المطر, والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (20-26)مْ وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين خاصة على الدواخل .

وتتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على الخليج وتسبب إثارة للأتربة والغبار، وتتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-26)مْ ولاتتجاوز (18)مْ على الجبل الأخضر .

وتظهر بعض السحب على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة مع رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية على غدامس والحمادة ، ودرجات الحرارة مابين (27- 30)مْ.

وتتراوح درجات الحرارة في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ، ما بين (26 – 29 )م وتسجل انخفاظا طفيفا يوم الخميس ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويكون غروب الشمس على مدينة طرابلس

هذا اليوم الساعة (19:08)

، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:26)