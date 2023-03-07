وزيرالصحة يلغي قرارات نقل العناصر الطبية من الخدمات الصحية إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

طرابلس 7 مارس 2023 م ( وال ) -قرر وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح” إلغاء جميع القرارات المترتبة عن عمل لجنة التدوير الوظيفي ، التي بموجبها تم نقل العناصر الطبية والطبية المساعدة من الخدمات الصحية بالمناطق إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

وتضمنت المادة الاولي من القرار الذي صدر تحت رقم 268 لستة 2023 ، يلغي جميع القرارات الصادرة عن اللجنة المكلفة بموجب قرارنا رقم ” 175 ” لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وكل الاثار المترتبة عليها والقرارات هي 272 ، 273 ، 274 ، 275 ، 276 ، 277 ، 531 ، 571 ، 572 ، 573 ، 587 ، 602 ، 603 ، 816، 817، 819 ، 820 ، لسنة 2022 بشأن نقل موظفيين .

وشددت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ، والزمت المخاطبين باحكامه تنفيذه ، وإلغاء كل حكم يخالف ذلك .

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