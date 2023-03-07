ليبيا نيوز

وزيرالصحة يلغي قرارات نقل العناصر الطبية من الخدمات الصحية إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 7 مارس 2023 م ( وال ) -قرر وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح”  إلغاء جميع القرارات المترتبة عن عمل لجنة التدوير الوظيفي ، التي بموجبها تم نقل العناصر الطبية والطبية المساعدة من الخدمات الصحية بالمناطق إلى المستشفيات والمراكز الطبية.

 وتضمنت المادة  الاولي من القرار الذي صدر  تحت رقم 268  لستة  2023 ، يلغي  جميع القرارات الصادرة عن اللجنة المكلفة بموجب قرارنا رقم ” 175 ” لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها  وكل الاثار المترتبة عليها والقرارات هي   272 ، 273 ، 274 ،  275 ، 276 ، 277 ،  531 ، 571 ، 572 ، 573 ، 587 ، 602 ، 603 ، 816، 817، 819 ، 820 ، لسنة 2022  بشأن نقل موظفيين .

 وشددت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ، والزمت المخاطبين باحكامه تنفيذه ، وإلغاء كل حكم يخالف ذلك . 

….( وال ) …..

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وكالة الأنباء الليبية

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