مستشار الأمن القومي الليبي يلتقي وفدًا عراقيًا رفيع المستوى

طرابلس 07 مارس 2023 (وال)- التقى مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، وفدًا رفيع المستوى من وزارة خارجية جمهورية العراق.

وأكد المستشار بوشناف خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي ترتبط بها البلدين الشقيقين، مُعربًا عن دعم إعادة افتتاح السفارة العراقية في طرابلس، وافتتاح قنصلية في مدينة بنغازي.

بدوره، قدم رئيس الوفد الدبلوماسي العراقي الشكر لكل مؤسسات الدولة في ليبيا وعملها على تمتين العلاقات الثنائية.

وأوضح المسؤول العراقي أن وجوده على رأس وفد من خارجية بلاده في طرابلس، مهمته الأساسية الترتيب والعمل لافتتاح السفارة قريبًا. (وال) إ م

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