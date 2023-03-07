صالح وريتشارد نورلاد يبحثان سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال

بنغازي 07 مارس 2023 (وال)- ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند يرافقه القائم بالأعمال بالسفارة ليزلي اوردمان تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور مدير مكتب شؤون الرئاسة بالمجلس عوض الفيتوري، سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال؛ بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق.

وقال صالح خلال اللقاء إن مجلس النواب أوفى بكافة التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب بليحق فقد أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجرائها.

كما شدد على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد، لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني. (وال)

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