خلال لقائها الدبيبة .. سفيرة كندا تُؤكد دعم بلادها لجهود باتيلي بشأن الانتخابات

طرابلس 07 مارس 2023 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، سفيرة كندا لدى ليبيا إزابيل سافارد، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وأكدت السفيرة خلال اللقاء الذي عقد بطرابلس، دعم بلادها لعمل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بدفع الجهود الدولية لإجراء الانتخابات خلال عام 2023، ورغبة كندا في تطوير العلاقة مع ليبيا، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

من جهته، أكد الدبيبة ضرورة انتقال عمل السفارة الكندية إلى طرابلس كأغلب السفارات التي باشرت عملها من العاصمة.

كما استعرض الدبيبة خلال اللقاء جهود حكومة الوحدة في تنفيذ الانتخابات والقيام بمهامها في هذا الملف، بحسب المكتب الإعلامي. (وال)

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