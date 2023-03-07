المنقوش تلتقي سفير قطر لدى ليبيا

طرابلس 07 مارس 2023 م (وال) – ألتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش” اليوم الثلاثاء سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري.

وذكرت الوزارة على موقعها الرسمي أن اللقاء ناقش اللقاء آخر مستجدات الوضع السياسي بالبلاد، وعمل الحكومة المستمر لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الليبية القطرية المشتركة وتطوير الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار السفير الى دعم بلاده لجهود المبعوث الاممي في ليبيا ” عبد الله باتيلي” من أجل إجراء الانتخابات وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

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