جهاز الإسعاف والطوارئ يفند دخول العاملين به في اعتصام من أجل مطالب مالية .

طرابلس 07 مارس 2023 م (وال) – فند جهاز الإسعاف والطوارئ دخول العاملين بالجهاز في اعتصام من أجل مطالب مالية.

وأكد الجهاز في بيان له اليوم الثلاثاء إن العاملين بالجهاز بكل مسمياتهم (سائقين – مسعفين -اطباء – اداريين، اضافة الى غرفة العمليات المركزية – 191) يقومون بعملهم بشكل طبيعي، ويقدمون خدماتهم للمواطن بشكل يومي وخلال 24 ساعة دون توقف، ولا صحة للشائعات المتداولة في بعض الوسائل الإعلامية عن وجود اعتصام للعاملين.

وقال الجهاز في بيانه بأنه لن يسمح ان تكون المطالب المالية عقبة في تقديم خدماته الإنسانية للجميع.

(وال)