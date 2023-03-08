مصرف ليبيا المركزي يكشف عن عن قيمة الإنفاق على المرتبات بالمؤسسات السيادية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 28 فبراير المنصرم.

طرابلس 07 مارس 2023م ( وال ) – كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء عن قيمة الإنفاق على المرتبات بالمؤسسات السيادية التابعة للدولة الليبية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 28 فبراير من العام الجاري.

وقال المصرف في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من الأول من يناير من العام الجاري وحتى الـ 28 من شهر فبراير المنصرم من العام 2023م إن قيمة الإنفاق على الباب الأول ” المرتبات ” على القطاعات والجهات التابعة لمجلس النواب بلغت ( 158.448.224.000 ) دينار، بينما مجلس الدولة بلغت ( 2.496.472.000 ) دينار، والمجلس الرئاسي والجهات التابعة له ( 56.712.237.000 ) دينار.

وأكد المصرف في بيانه الذي نشره عبر موقعه الالكتروني أن قيمة الإنفاق على مرتبات مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت خلال الفترة المذكور ( 244.577.734.000 ) دينار.

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