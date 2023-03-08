أنطونيو تاياني : ندعم خفر السواحل الليبي من أجل تجنب المآسي في البحر.

روما 07 مارس 2023م(وال)- أكد وزير الخارجية الإيطالي، “أنطونيو تاياني” إن بلاده تدعم خفر السواحل الليبي؛ من أجل تجنب المآسي في البحر، في إشارة إلى حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل مقاطعة كالابريا جنوب إيطاليا في الــ 26 فبراير الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” فقد شدد ” تاياني” خلال الاجتماع السنوي لضباط الشرطة المالية، اليوم الثلاثاء، على أهمية التدخلات الوقائية» ضد التدفقات غير النظامية لتجنب حوادث غرق.

وتابع تاياني: «علينا استيعاب مشكلة الهجرة لتجنب المآسي. يتعين التدخل بشكل وقائي؛ لأنه من الصعب عندئذ إنقاذ مئات الأرواح».

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