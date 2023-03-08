مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم قطار في دلتا النيل بمصر

القاهرة 8 مارس 2023 (وال) – أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين بجروح في خروج قطار عن سكته وتصادمه بحاجز الحماية في محافظة القليوبية بدلتا النيل.

وأكدت الوزارة في بيان وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين ، مشيرة إلى استقرار الحالة الصحية للمصابين.

ومن جهتها أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ـ في بيان ـ أنه أثناء دخول قطار ركاب رقم 557 بمحطة قليوب بالقليوبية تجاوز السائق السيمافور (إحدى وسائل الإشارات) المغلق واستمر بالمسير ، أدى ذلك إلى دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية ، مما نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان. ( وال )

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