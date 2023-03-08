تواصل تنفيذ المشروع الوطني (التحول الرقمي) بمراقبة تعليم تاجوراء .

الثلاثاء 08 مارس 2023 ( وال ) – يتواصل هذه الايام تنفيذ المشروع الوطني (التحول الرقمي) الذي تم اعتماده من وزارة التربية والتعليم كأحد الاستراتيجيات الهامة لخطة عمل إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بالوزارة .

وبدأ بمدرسة الكرامة الثانوية للبنات بتاجوراء أمس الثلاثاء، تنفيذ هذا البرنامج للمجموعة الثانية على التوالي من المرشدات النفسيات .

ويشرف على هذا البرنامج مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية تاجوراء بإدارة الأستاذة “أسماء الطبيب” ورئيس قسم الدعم النفسي الأستاذة “حنان العارف” ورئيس قسم الخدمة الاجتماعية “حنان الجليدي” ورئيس وحدة البرامج والتأهيل “دعاء بن إنبيه” بالتعاون مع مدير مكتب المعلومات والتوثيق بالمراقبة الأستاذ “طارق طويلب” ورئيس قسم المعلومات والتوثيق الأستاذة “سارة البركي”.