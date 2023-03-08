وزيرة شؤون المرأة تهنئ النساء الليبيات والعربيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .

طرابلس 08 مارس 2023 ( وال )- هنأت الدكتورة ” حورية الطرمال ” وزيرة شؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية رئيسة المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية ، النساء الليبيات خاصة والعربيات كافة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام .

وعبرت ” الطرمال ” في بيان أصدرته بالمناسبة ، عن خالص ايمانها بأن نضال المرأة لا زال في بدايته وأنها حتما ستشارك في بناء الوطن وتمثيله باعتبارها نواة المجتمع والشريكة فيه ، مشيرة إلى الخطوات الضخمة التي خطتها المرأة الليبية في ظل حكومة الوحدة الوطنية وبدعم من رئيسها .

وأبدت ” الطرمال ” استعداد الوزارة لدعم أي مبادرة من شأنها المساهمة في إحقاق حقوق النساء الليبيات والعربيات والدفع بهن للمشاركة في كل الميادين اسوة باخوانهم الرجال و أن تمكينهن في مسيرتهن يعد من أهم أهداف و مساعي الوزارة .