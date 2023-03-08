الشرطة الكهربائية تواصل حملتها في إزالة التوصيلات العشوائية من الشبكة العامة

طرابلس 8 مارس 2023م (وال) – تواصل فروع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية “الجفارة، زليتن، بنغازي، ترهونة، ” مهامها في ازالة التوصيلات العشوائية من الشبكة العامة للكهرباء.

وذكرت وزارة الداخلية أن الفروع المذكورة نفذت العديد من المهام داخل المدن والمناطق رفقة مهندسين من الشركة العامة للكهرباء بإزاله التوصيلات العشوائية من الشبكة الكهربائية.

وأكدت الادارة العامة للشرطة الكهربائية استمرارها في هذه الحملة للقضاء على كافة الاعتداءات على مصادر الطاقة، مشددة بأنها لن تتهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون.

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