المنفي يلتقى في الدوحة بنائب وزير الخارجية الروسي

الدوحة 08 مارس 2023 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين – رئيس وفد بلده في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انعقد بالدوحة في الخامس من مارس.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس بأن اللقاء؛ بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدفع قُدمًا بالعملية السياسية ودعم عملية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال العام 2023 م. (وال)

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