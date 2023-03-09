الدبيبة يُؤكد دعمه لجهود باثيلي التي تتوافق مع رؤية حكومته لتنظيم الانتخابات

طرابلس 08 مارس 2023 (وال)- أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة دعمه لجهود المبعوث الأممي عبد الله باثيلي التي تتوافق مع رؤية حكومته للمرحلة القادمة وأهمها الذهاب في مسار واحد نحو الانتخابات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدبيبة اليوم الأربعاء، مع سفراء دول مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، والذي عقد بديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، إن الاجتماع خصص لوضع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في صورة نتائج اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية الأخيرة بالولايات المتحدة، وجلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا.

وأكد سفراء دول مجموعة الاتصال الدولية دعمهم لجهود المبعوث باتيلي لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيدين بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في هذا الملف ورؤيتها الواضحة في هذا الشأن.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد الجهود المحلية الدولية لإصدار قاعدة دستورية مع ضرورة وجود وثيقة لقبول الأطراف بالنتائج، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تقديم خدماتها لكل الليبيين رغم الظروف. (وال)

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