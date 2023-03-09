ليبيا نيوز

وزير الخارجية التركي : اجتماع رباعي في موسكو لمناقشة الملف السوري .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

    

انقرة 8 مارس 2023م ( وال )- أعلن وزير الخارجية التركي ” مولود تشاووش أوغلو ” أن موسكو ستحتضن الأسبوع القادم اجتماعًا رباعيًا بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري ، تمهيدًا لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية .

    جاء ذلك  خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني ” حسين عبد اللهيان ”  عقب محادثات جرت بينهما اليوم الاربعاء في العاصمة أنقرة.

  وأشار ” أوغلو ” إلى أن تركيا وروسيا وسوريا عقدت اجتماعًا ثلاثيًا على مستوى وزراء الدفاع (في ديسمبر 2022، وأن ” عبد اللهيان ” عبر عن رغبة إيران في الانضمام إلى هذا المسار.

    وأوضح أنه أبلغ ” عبد اللهيان ” بعدم وجود أي مانع أمام انضمام إيران إلى المحادثات ، مؤكدًا أن مسار أستانة يعد الآلية الوحيدة الصامدة بشأن سوريا ، وأن الإجراءات مستمرة بشأن اجتماع وزراء خارجية البلدان المعنية.

   …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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