وزير الخارجية التركي : اجتماع رباعي في موسكو لمناقشة الملف السوري .

انقرة 8 مارس 2023م ( وال )- أعلن وزير الخارجية التركي ” مولود تشاووش أوغلو ” أن موسكو ستحتضن الأسبوع القادم اجتماعًا رباعيًا بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري ، تمهيدًا لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني ” حسين عبد اللهيان ” عقب محادثات جرت بينهما اليوم الاربعاء في العاصمة أنقرة.

وأشار ” أوغلو ” إلى أن تركيا وروسيا وسوريا عقدت اجتماعًا ثلاثيًا على مستوى وزراء الدفاع (في ديسمبر 2022، وأن ” عبد اللهيان ” عبر عن رغبة إيران في الانضمام إلى هذا المسار.

وأوضح أنه أبلغ ” عبد اللهيان ” بعدم وجود أي مانع أمام انضمام إيران إلى المحادثات ، مؤكدًا أن مسار أستانة يعد الآلية الوحيدة الصامدة بشأن سوريا ، وأن الإجراءات مستمرة بشأن اجتماع وزراء خارجية البلدان المعنية.

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