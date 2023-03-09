الباحث محمد المرغني يتحصل على درجة الدكتوراه في علوم التاريخ الوسيط بتونس

تونس 08 مارس 2023 (وال)- أجازت اللجنة العلمية في جامعة منوبة بدولة تونس، أطروحة الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية المقدمة من الباحث محمد المرغني، بعنوان: (العلاقة بين الدولة الإسلامية ودول وسط وشرق آسيا من القرن الأول حتى القرن الخامس هجري)، بتقدير عام مُشرف جدًا.

وأشادت لجنة المناقشة بأهمية التحليل للأحداث التاريخية بالأطروحة، واعتبرتها إضافة علمية قيمة في مجال الأبحاث التاريخية في المنطقة العربية، وأهمية النتائج التي توصل الباحث لها عن طريق المعلومات والتفسيرها بهذه الأطروحة.

كما أثنت اللجنة على جهد الباحث وإلتزامه المنهجي بالقواعد والإجراءات العلمية في تنفيذ العمل البحثي، وتمكنه من الإحاطة بالموضوع بشكلٍ عام وخاص، واعتبرت البحث من البحوث المهمة التي تحمل في طياتها الكثير من المعلومات التاريخية الدقيقة.

هذا وتكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور المشرف: إبراهيم جدلة، والأستاذ الدكتور: نبيل خلدون قريسة، والأستاذ الدكتور: عبد الكريم الماجري، والأستاذ: محمد سويلمي. (وال) أ ج/ ر ت

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