وزارة المالية تعلن إحالة مخصصات 3 أشهر من منحة الزوجة والبنات فوق الـ 18 والأبناء إلى المصرف المركزي

طرابلس 8 مارس 2023 (وال) – أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، إحالة المخصصات المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ 18 ومنحة الأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية فيصل الهمالي في بيان اليوم، إن المخصصات المالية للمنح ستكون في حسابات المستفيدين بالمصارف التجارية قبل حلول شهر رمضان.

كما أكدت وزارة المالية، في بيانها، أنها ستقوم بصرف مرتبات مارس قبل بداية شهر رمضان، وشهر أبريل قبل حلول عيد الفطر، مشيرة إلى أنها عاكفة على إتمام إجراءات صرف مرتبات شهر مارس لكل القطاعات التي أتت مطابقة بياناتها على الجدول الموحد.

وأشارت وزارة المالية أنها اتخذت هذه الإجراءات عملا بتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية مراعاة لظروف متطلبات شهر رمضان

المبارك.

..(وال)..