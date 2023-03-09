وزارة المالية تطابق بيانات أكثر من 1.3 مليون موظف ضمن جدول المرتبات الموحد

طرابلس 8 مارس 2023 (وال) – كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، أنها أنجزت تسويات وترقيات وعلاوات ومطابقة بيانات لـ (1.323.594) موظف ضمن جدول المرتبات الموحد

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة “فيصل الهمالي” في بيان، إن عدد الوحدات الإدارية التي أنهت المطابقة بلغ (1474) وحدة إدارية، وتم تغيير مسار (12167) موظفا بين القطاعات والوحدات الإدارية، وإيقاف (98997) حالة ناجمة عن؛ الازدواجية في العمل والوفاة وإنهاء الخدمة.

وأكدت وزارة المالية أن حكومة الوحدة الوطنية ووزارة المالية على وجه الخصوص لن تدخر جهدا في خدمة في خدمة أبناء الوطن

وتخفيف وطأة غلاء المعيشة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم بشقيه الداخلي والخارجي عن المواطنين.

وتعهدت الوزارة في بيانها، بتسريع وتيرة العمل من خلال برنامج ميكنة العمل المالي وفق أحدث المنظومات الإلكترونية ضمن تبني مشروع التحول الرقمي، واستمرارها في نهج الشفافية والإفصاح والتواصل الدائم مع المواطنين لتوضيح وبيان ما يطرأ من مستجدات.

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