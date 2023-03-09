اختتام الحملة التوعوية حول مكافحة مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بالاصابعة.

الاصابعة 8 مارس 2023 (وال)- اختتمت بمسرح مدرسة الاصابعة المركزية الحملة التوعوية حول مكافحة مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية والتي استمرت لمدة أسبوعين واستهدفت اغلب المؤسسات التعليمية بالبلدية .

والقيت خلال الحملة التي نظمت باشراف مديرية أمن غريان بالتعاون مع مكتب مكافحة المؤثرات العقلية غريان ومراقبة شؤون التربية والتعليم ومكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية العديد من المحاضرات التوعوية والدروس الدينية والعروض المرئية التي توضح مخاطر ومظار هذه الافة .

و تم على هامش الحملة تكريم الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه الحملة .

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