ليبيا نيوز

استشهاد 3 شبان داخل مركبتهم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب بلدة جبع جنوب جنين.

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جنين 9 مارس 2023 (وال) – استشهد 3 شبان فلسطينيين اليوم الخميس بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين.

    ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أمين سر حركة فتح في “جبع” جواد خليلية قوله “إن قوات صهيونية خاصة تسللت إلى البلدة ، واطلقت النار من مسافة الصفر على مركبة من نوع “هيونداي” في منطقة الفوارة وبداخلها ثلاثة شبان ، ما أدى إلى استشهادهم”.

    وأضاف “خليلية” أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على اسطح المنازل، وحاصرت منزل المواطن بهاء فايز سلاطمة، لأكثر من ساعتين، واعتقلته وحطمت محتويات منزله بالكامل.

    وبارتقاء الشبان الثلاثة في جبع ، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري الى 77 شهيداً، بينهم 13 طفلا وسيدة.

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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