الأرصاد: طقس مستقر ودافئ خلال فترة النهار على معظم مناطق ليبيا.

طرابلس 08 مارس 2023 ( وال ) – يبقى الطقس مستقر ودافئ خلال فترة النهار على معظم مناطق ليبيا ، وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال الشرقي مابين (22-24)مْ ولاتتجاوز (20)مْ على الجبل الأخضر، بينما تكون أكثر دفئاً على باقى مناطق ليبيا .

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن السماء على مناطق راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة ستكون لصافية هذا اليوم إلى ظهور بعض السحب العابرة يوم الغد ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة تتراوح مابين (23-29)مْ.

وفي مناطق الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم السبت على المناطق الساحلية والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على أغلب المناطق. فيما تتراوح درجات الحرارة مابين (22-27)مْ، ولاتتجاوز (20)مْ على الجبل الأخضر.

وستكون السماء صافية في مناطق الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة ، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 32)مْ.

كما تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواء صافية وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية ودرجات الحرارة تتراوح مابين (25-30)درجة مئوية.

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