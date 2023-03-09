كلية التربية تراغن بجامعة فزان تفتتح قسما للدراسات النفسية والتربوية

سبها 9 مارس 2023 م (وال)- افتتح بكلية التربية تراغن جامعة فزان قسما للدراسات النفسية والتربوية وذلك في اطار خطة الجامعة الإستراتيجية للمساهمة في تطوير العملية التعليمية.

وألقيت في الاحتفالية عدد من الكلمات أكدت على أهمية افتتاح هذا القسم لدعم العملية التعليمية فى كافة مؤسسات التعليم ، معبرين عن إمتنانهم لجامعة فزان للجهود التي تبذلها لتطوير العملية التعليمية فى مناطق الجنوب.

وحضر الافتتاح عميد الكلية د.”عبد القادر أبوغرارة ” ووكيل الشؤون العلمية الدكتورة ” صفية حسين ” ومراقب التربية والتعليم تراغن “عادل سليمان ” ومدراء مكاتب التفتيش التربوي ، وشؤون الاسرة والطفل بمديرية أمن تراغن وعدد من رؤساء الأقسام والإدارات بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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