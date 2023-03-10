المنقوش تبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا مستجدات الوضع السياسي.

طرابلس 9 مارس 2023 م(وال)- بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” ، مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل دعم مبادرة باثيلي ، وتنسيق الجهود الدولية لإجراء انتخابات شاملة وشفافة.

و جددت المنقوش حسب وزارة الخارجية عبر صفحتها على فيسبوك , دعم حكومة الوحدة الوطنية لجهود المبعوث الأممي للذهاب في مسار الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد كافة الجهود لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وأفادت الخارجية أن سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج حضر هذا اللقاء.