توقيع اتفاقيـة تعـاون بين الأكاديميـة اللـيبيـة للدراسات العليا و جامعة قطر.

الدوحة 9 مارس 2023م(وال)-وقعت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وجامعة قطر اتفاقية علمية تتناول التعاون المشترك في المجالين الأكاديمي والبحثي.

ووقع الاتفاقية رئيس الاكاديمية الليبية ” أ.د.رمضان المدني” و رئيس جامعة قطر “د. حسن بن راشد الدرهم ” بحضور عدد من مسؤولي الجامعة والأكاديمية

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وتضمنت الاتفاقية تبادل الخبرات بما في ذلك النشرات والدوريات و تنظيم المؤتمرات و الندوات المشتركة بين جامعة قطر و الأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

كما تضمنت الاتفاقية الإشراف المشترك لطلبة الدكتوراه في برنامج الهندسة الصناعية و برنامج القدرة و التحكم و برنامج تقنية المعلومات لطلاب مدرسة العلوم التطبيقية و الهندسية و إدخال الممتحن الخارجي من جامعة قطر لجانب المناقشة لطلاب الماجستير و الدكتوراة