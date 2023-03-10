المركز الوطني للارصاد الجوية : الطقس يبقى مستقر ودافئ هذا اليوم خلال فترة النهار على أغلب مناطق ليبيا .

طرابلس 10 مارس 2023 (وال)- ذكر المركز الوطني للارصاد الجوية ان الطقس يبقى مستقر ودافئ هذا اليوم خلال فترة النهار على أغلب مناطق ليبيا حيت تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم مابين (25-31)مْ و تصل إلى (33)مْ على مناطق أقصى الجنوب الغربي, مع ظهور بعض السحب العابرة على المناطق الغربية.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب بداية من يوم الغد علي مناطق الشمال الشرقي خاصة الساحلية مع هبوب رياح غربية فشمالية غربية نشطة نسبياً واحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة علي الجبل الأخضر .

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