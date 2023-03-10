ريتشارد نورلاند: التمثيل العادل للمرأة الليبية والأقليات في المجال السياسي للبلاد أمر مهم

طرابلس 10 مارس 2023 (وال)- أشاد مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بجهود عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا رباب محمد حلب.

وقال نورلاند – في تغريدة نشرتها السفارة عبر حسابها بموقع تويتر- ” تفاني عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رباب محمد حلب في تعزير التمثيل العادل للمرأة الليبية والأقليات في المجال السياسي للبلاد هو أمر ملهم”.

وأضاف المبعوث الأمريكي بأن الليبيين كلهم يستحقون فرصة إسماع أصواتهم وتمثيلهم”.

وكان المبعوث الأمريكي قد استعرض مع السايح، آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما ناقشا سُبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار، والرامية إلى تحقيق توافق الأطراف السياسية وصولا إلى إنجاز الاستحقاقات المرتقبة. (وال)

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