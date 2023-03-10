ليبيا نيوز

وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة يجتمع بمربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 10 مارس 2023 (وال)- عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية ”  سهيل أبوشيحة  ”  الخميس  بمقر ديوان الوزارة اجتماعا بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب الوزير ورئيس قسم الأسعار بالوزارة ، ضمّ عدداً من مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة ، للوقوف عند مشاكل التوريد و مناقشة العراقيل التي تواجه الموردين و المربيين .

 و أكد  الوكيل أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن تسيّر عجلة التوريد وفق معايير الصحة الحيوانية  و متابعة التغيرات بأسعار اللحوم في السوق المحلي للوصول إلى السعر المناسب ، واعتماد سعر استرشادي من خلال غرفة الطوارئ .

 كما  تم خلال الاجتماع  دراسة محدودية الساحات المعتمدة لتوريد المواشي الحية مع إمكانية فتح ساحات جديدة للتوريد المباشر بصورة عاجلة بما يغطي الطلب في السوق المحلي ويحقق الاستقرار بأسعارها .

 وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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