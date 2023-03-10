وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة يجتمع بمربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة .

طرابلس 10 مارس 2023 (وال)- عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية ” سهيل أبوشيحة ” الخميس بمقر ديوان الوزارة اجتماعا بحضور مدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب الوزير ورئيس قسم الأسعار بالوزارة ، ضمّ عدداً من مربي و موردي الحيوانات الحية واللحوم المجمدة ، للوقوف عند مشاكل التوريد و مناقشة العراقيل التي تواجه الموردين و المربيين .

و أكد الوكيل أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها أن تسيّر عجلة التوريد وفق معايير الصحة الحيوانية و متابعة التغيرات بأسعار اللحوم في السوق المحلي للوصول إلى السعر المناسب ، واعتماد سعر استرشادي من خلال غرفة الطوارئ .

كما تم خلال الاجتماع دراسة محدودية الساحات المعتمدة لتوريد المواشي الحية مع إمكانية فتح ساحات جديدة للتوريد المباشر بصورة عاجلة بما يغطي الطلب في السوق المحلي ويحقق الاستقرار بأسعارها .

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