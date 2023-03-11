ليبيا نيوز

اسعار النفط تسجل تراجعا .

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 لندن 10 مارس 2023 (وال) – تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات، اليوم الجمعة، للجلسة الرابعة متجهة إلى أكبر خسارة أسبوعية لها منذ 5 أسابيع، إذ يترقب المتعاملون رفع أكبر للفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو وتضرر الطلب على النفط

واننخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 0.5%، لتصل إلى 81.2 دولارًا للبرميل، فيما تسجل الخسائر الأسبوعية حتى الآن انخفاضًا بـ 5.5%.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.64%، إلى 75.2 دولارًا للبرميل. ويتراجع أسبوعيًا بـ 5.7%.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تراجع بأكثر 1%، بعد جلسة متقلبة، وسط مخاوف من ركود اقتصادي يهدد الطلب.

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وكالة الأنباء الليبية

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