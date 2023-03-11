ليبيا نيوز

. تعادل أرسنال وفوز عريض لـ مانشستر يونايتد وانتصار صعب لـ يوفنتوس في مباريات الدوري الأوروبي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

لندن 10 مارس 2023 (وال) – بدأت منافسات دور الـ 16 للبطولة القارية، بعد تأهل 8 فرق من الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية 

ولُعبت امس 8 مباريات في جولة الذهاب ببطولة الدوري الأوروبي، على أن تُقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل 16 مارس 2023.

وكانت أبرز مباريات الدوري الأوروبي لتي لعبت امس تلك التي جمعت سبورتينج لشبونة ضد أرسنال، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، في البرتغال، فيما وضع مانشستر يونايتد قدمًا في دور ربع النهائي، بانتصار عريض على بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفاز يوفنتوس على ضيفه فرايبورج الألماني بهدف نظيف سجله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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