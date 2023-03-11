. تعادل أرسنال وفوز عريض لـ مانشستر يونايتد وانتصار صعب لـ يوفنتوس في مباريات الدوري الأوروبي

لندن 10 مارس 2023 (وال) – بدأت منافسات دور الـ 16 للبطولة القارية، بعد تأهل 8 فرق من الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية

ولُعبت امس 8 مباريات في جولة الذهاب ببطولة الدوري الأوروبي، على أن تُقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل 16 مارس 2023.

وكانت أبرز مباريات الدوري الأوروبي لتي لعبت امس تلك التي جمعت سبورتينج لشبونة ضد أرسنال، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، في البرتغال، فيما وضع مانشستر يونايتد قدمًا في دور ربع النهائي، بانتصار عريض على بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفاز يوفنتوس على ضيفه فرايبورج الألماني بهدف نظيف سجله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.