وزارة الإسكان والتعمير تبحث مع مسؤولي مدينة غدامس المشاريع التنموية المتوقفة وسبل تفعيلها.

طرابلس 10 مارس 2023م (وال)-استعرض وكيل وزارة الإسكان لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى اعضومة ” مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي غدامس ملف التعويضات الخاصة بالمواطنين بالمدينة.

وناقش الاجتماع – الذي عقد على هامش زيارة الوكيل الى المدينة اليوم رفقة رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة وعدد من المهندسين – عمل لجنة الحصر التي سلمت أعمالها إلى جهاز تطوير مدينة غدامس وطالبت بتحويلها إلى اللجنة المركزية للتعويضات.

كما تم عرض بعض المشروعات المتوقفة بالمدينة متمثلة في مشروعات البنى التحتية وشبكات المياه والمشروعات الاسكانية، وآليات استئناف العمل بها وتفعيلها ضمن خطة (عودة الحياة) المعلن عنها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع بناءً على تعليمات وزير الاسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية بشأن متابعة ملف التعويضات للمباني المتضررة وسير العمل بالمشروعات التنموية في مختلف المدن الليبية .

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