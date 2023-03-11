أردوغان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 14 مايو المقبل.

أنقرة 10 مارس 2023 م (وال)- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة عن توقيعه مرسوما رئاسيا يقضي بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من يونيو إلى 14 مايو المقبل.

وقال أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة، إن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ تحديد جدول الانتخابات الممتد لشهرين بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية غدا السبت.

و أكد أردوغان أن حملته الانتخابية ستتضمن تضميد جراح منكوبي الزلزال وتعويضهم عن الأضرار، مشيرا إلى أن حكومته تهدف لإتمام بناء 319 ألف وحدة سكنية في مناطق الزلزال خلال عام واحد وتسليمها لمستحقيها على الفور.