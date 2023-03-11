جلسة حوارية حول التوعية الانتخابية و دور مؤسسات المجتمع المدنی ببلدية اوبارى .

سبها 10 مارس 2023 ( وال ) – اقيمت بديوان المجلس البلدى ببلدية اوبارى جلسة حوارية حول التوعية الانتخابية و دور مؤسسات المجتمع المدنی فی انجاح الانتخابات نظمتها جامعة فزان بالتنسيق مع الادارة الانتخابية اوباری انطلاقا من دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع .

وتهدف الجلسة الى التعريف بأهم الجوانب الرئيسية للعملية الانتخابية و كيف يُمكن نشر الوعی الانتخابی بالمجتمع ليتسنی لجميع المواطنين المشاركة الفاعلة فی اختيار مُمثليهم وفق الاشتراطات المتعارف عليها اثناء عملية الاقتراع.

كما تهدف الی توسيع قاعدة المشاركة ليتمكن الجميع من التعرف علی جُل الاجراءات المصاحبة لعملية الاقتراع و ماهی الخطوات الصحيحة الواجب اتباعها بُغية تفادی الاخطاء التی من شأنها قد تُعيق العملية الانتخابية .

وال سبها ..